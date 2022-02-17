接觸者遭隔離得自費惹民怨 中央地方將共商解方

中央社 / 台北17日電

國內COVID-19疫情延燒，不少接觸者配合匡列隔離，卻得自費住防疫旅館惹民怨。指揮中心指揮官陳時中今天說，將找地方政府開會，把受隔離者損失降到最低。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北齊燒，確診者足跡遍及多縣市，部分縣市擴大匡列接觸者防堵疫情，遭匡列的民眾若無法一人一室居家隔離，就得自費入住防疫旅館，民眾抱怨連連。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，去年5月本土社區疫情嚴峻時，指揮中心就已將居家隔離規定調整為一人一室，儘管去年底實施春節方案，居家隔離的規定並未變動。

陳時中說，被匡列為居家隔離的民眾若無法一人一室，就會送到集中檢疫所進行隔離，但在春節方案期間各單位都很忙，才會導致部分民眾自費入住防疫旅館，引發爭議，這兩天會找地方政府共同開會，看如何把受隔離者的損失降到最低。

另外，針對部分入境檢疫、居家隔離民眾反映領不到每天新台幣1000元防疫補償，陳時中解釋，防疫補償不算是真的補償，最初只是考量到部分居家隔離、檢疫民眾在隔離期間無法工作，才會開放申請防疫補償，若領有薪資或其他補助者不可重複領。

陳時中說，有立委認為指揮中心擅自修訂辦法，但實際上，這項辦法前年就公布了，也寫得很清楚，有沒有防疫補償和檢疫隔離形式簡化與否沒有關係，也不是指揮中心或衛福部擅自更改。

至於醫護染疫或匡列隔離的賠償定義與標準，陳時中說，由於染疫後造成的傷害各有不同，審議小組會根據相關可能需要補償的部分做衡平考慮，最高補助100萬元，因疫情走向輕症化，相關損害、住院天數、休養天數等都相對較低，預期補助款也會愈來愈低。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中 居家隔離

延伸閱讀

聯合報社論／強迫匡列民眾自己付費，是在掠奪百姓

醫護染疫補償金、匡列隔離補助費落差大 陳時中回應了

相關新聞

房屋代銷群聚+10 疫情燒到台東

指揮中心昨天宣布新增十四本土病例，其中房屋代銷公司相關案例再增十人，疫情首度進入台東。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指...

中油大林廠3315人PCR採檢皆為陰性 群聚疫情發展再觀察

中油大林煉油廠第12蒸餾工場傳出3名員工確診，高雄市政府2月15日至17日設中油專案篩檢站，衛生局晚上宣布，針對全廠區員...

不戴口罩、居隔外出 新北半年開罰780件、541萬元

去年8月衛福部公告修正「嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19第二級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定」，公告後至今，新北市共計...

北投某私立名校家長確診 北市：和南湖國小學生同家庭

本土疫情持續延燒，北市內湖區的南湖國小稍早傳出有家長確診，南湖國小已針對該名家長子女就讀班級師生以及密切接觸者提供快篩，...

國境何時解封？ 旅遊業者提3時間點建議

受到疫情影響，國境嚴管已超過兩年，究竟何時解封備受各界關注，疫情指揮中心指揮官陳時中日前受訪時則提到，將優先開放商務旅行...

板橋中山國中學生驚傳確診 全校明起停課3天

新北市板橋中山國中剛剛發布緊急停課通知，通知單上寫著因應「嚴重特殊傳染性肺炎」，校方將從2月18日將停課至3月3日。新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。