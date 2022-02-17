接觸者遭隔離得自費惹民怨 中央地方將共商解方

國內COVID-19疫情延燒，不少接觸者配合匡列隔離，卻得自費住防疫旅館惹民怨。指揮中心指揮官陳時中今天說，將找地方政府開會，把受隔離者損失降到最低。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北齊燒，確診者足跡遍及多縣市，部分縣市擴大匡列接觸者防堵疫情，遭匡列的民眾若無法一人一室居家隔離，就得自費入住防疫旅館，民眾抱怨連連。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，去年5月本土社區疫情嚴峻時，指揮中心就已將居家隔離規定調整為一人一室，儘管去年底實施春節方案，居家隔離的規定並未變動。

陳時中說，被匡列為居家隔離的民眾若無法一人一室，就會送到集中檢疫所進行隔離，但在春節方案期間各單位都很忙，才會導致部分民眾自費入住防疫旅館，引發爭議，這兩天會找地方政府共同開會，看如何把受隔離者的損失降到最低。

另外，針對部分入境檢疫、居家隔離民眾反映領不到每天新台幣1000元防疫補償，陳時中解釋，防疫補償不算是真的補償，最初只是考量到部分居家隔離、檢疫民眾在隔離期間無法工作，才會開放申請防疫補償，若領有薪資或其他補助者不可重複領。

陳時中說，有立委認為指揮中心擅自修訂辦法，但實際上，這項辦法前年就公布了，也寫得很清楚，有沒有防疫補償和檢疫隔離形式簡化與否沒有關係，也不是指揮中心或衛福部擅自更改。

至於醫護染疫或匡列隔離的賠償定義與標準，陳時中說，由於染疫後造成的傷害各有不同，審議小組會根據相關可能需要補償的部分做衡平考慮，最高補助100萬元，因疫情走向輕症化，相關損害、住院天數、休養天數等都相對較低，預期補助款也會愈來愈低。

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