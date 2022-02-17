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北市大地酒店員工染疫 通知14至16日顧客採檢

中央社 / 台北17日電
台北市北投區大地酒店泡湯區一名員工確診COVID-19，衛生局今天表示，將通知14日到16日有消費的顧客採檢，個案在可傳染期還搭過捷運及台鐵。圖／北市府提供
台北市北投區大地酒店泡湯區一名員工確診COVID-19，衛生局今天表示，將通知14日到16日有消費的顧客採檢，個案在可傳染期還搭過捷運及台鐵。圖／北市府提供

台北市北投區大地酒店泡湯區一名員工確診COVID-19，衛生局今天表示，將通知14日到16日有消費的顧客採檢，個案在可傳染期還搭過捷運及台鐵。

台北市衛生局專門委員歐佳齡在視訊記者會上表示，今天新增1例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案為20多歲女性（案19878），居住地及職場均在北投區，Ct值26.7。

歐佳齡說，案19878在飯店的泡湯區工作，已匡列員工4人居家隔離，全體員工均在安排採檢中，泡湯區今天起到19日停業3天，14日到16日有消費的顧客會發送簡訊通知採檢。

歐佳齡指出，案19878的可傳染期應是13日到16日之間，除了連3天的上午6時到下午3時在大地酒店外，還搭乘捷運及台鐵，並去過中山區國際漢方芳療學院、美無極美學診所。

此外，衛生局公布房屋代銷職場群聚中的新北市個案19859在台北市足跡，包含松山區無印良品、北投區國際大旅館、張吳記什錦麵、大潤發中崙店。

另有一名新北市個案19864的足跡，包含搭乘捷運及226路公車，還有到過STUDIO A 阿波羅、明曜百貨UNIQLO 台北全球旗艦店、小原田日本料理永康店、小茶栽堂Zenique永康門市、京站時尚廣場、星巴克京站門市、BELLINI Pasta Pasta-台北京站店、台北京站威秀影城。

案19864還到過民有一號公園、白暮蛋餅先生1號店、富霸王豬腳、台北醫學大學附設醫院睡眠門診、7-ELEVEN 醫學門市、窩著咖啡2.0 perch cafe、無二會所、L bar，相關足跡已完成環境噴消，疫調仍在進行中。

新冠肺炎 COVID-19 足跡 北投

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