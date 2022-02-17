北市確診+3！Ct值低 松山慈祐宮、大龍峒保安宮皆有足跡

北市衛生局今天公布3例本土確診個案狀況與足跡，以及新北市個案足跡。案19878為20多歲女性，在北投某溫泉飯店工作，16日PCR陽性確診，Ct值26.7；案19877及19882皆為50多歲女性，居住信義區，因宗教活動有共同足跡，因出現症狀前往採檢昨日確診，Ct值分別為18.98和14。

案19878為20多歲女性，居住於台北市北投區，因16日得知2位家人（桃園案19763、案19861）於15日確診，個案16日採檢PCR陽性確診，Ct值26.7；案19878於北投區飯店泡湯區工作，目前匡列該飯店員工4人居家隔離，泡湯區17日至19日停業3天，全體員工安排採檢，北市衛生局將發送簡訊通知14日至16日曾至該飯店消費之顧客進行採檢。

另外，案19877和案19882共同出席宗教活動、80多人聚餐，結束後又前往KTV續攤。案19877於2月16日出現咳嗽、喉嚨痛等相關症狀，16日採檢PCR陽性確診，Ct值18.98；案19882於2月15日接獲友人確診後，2月16日在家自行快篩陽性，同日檢驗PCR陽性確診，Ct值14。

衛生局表示，案19877、19882及案19816合計匡列203人居家隔離，尚在檢驗中，已安排13人擴大採檢皆為陰性，共發送1652封簡訊通知足跡重疊者，相關公共場域皆以進行清消，疫情調查與防治工作持續進行中。

另外，北市確診個案19878、9877和19882，足跡遍布捷運、台鐵和宮廟等人潮眾多處。包括大地酒店、捷運北投站、台北車站和桃園車站與醫美診所，還有錢櫃台北SOGO店、滿穗台菜、宇宙觀佛道雙修協會、大龍峒保安宮、松山慈祐宮、捷運麟光站、台北法主公廟、捷運松江南京和南京復興站等處。 案19877和案19882共同出席宗教活動、80多人聚餐，結束後又前往KTV續攤，足跡相當多。圖／北市衛生局提供 案19877和案19882共同出席宗教活動、80多人聚餐，結束後又前往KTV續攤，足跡相當多。圖／北市衛生局提供 新北設計師（案19665）傳播鏈擴大。圖／北市衛生局提供 北市衛生局公布新北市個案在台北市的確診足跡。圖／北市衛生局提供 案19878為20多歲女性，居住於台北市北投區，在北投區飯店泡湯區工作。圖／北市衛生局提供

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