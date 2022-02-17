3月開放商務客若順利 入境檢疫最快4月再減至7天

台灣最快3月開放商務客入境，指揮中心指揮官陳時中今天表示，若商務旅行進展順利且疫情獲控制，才會考慮重啟觀光旅遊，4月入境檢疫有望再縮短為7天。

陳時中說，都有可能性，但還是要根據COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而定，未來除開放商務客，也可能逐步開放非國民身分的外籍人士入境，相關必要性或對台影響等評估，由經濟部做相關規劃。

日本政府擬3月起逐步放寬因疫情實施的邊境管制，包括有條件開放觀光客以外的外國人新申請入境、每天入境人數上限由3500人提高到5000人，以及入境隔離期由7天縮短至3天等，台灣也在開放之列。

中央流行疫情指揮中心今天下午舉辦疫情記者會，有媒體詢問，台灣何時才會開放觀光旅遊。

指揮中心指揮官陳時中表示，初步規劃3月開放商務客來台，若這波開放順利且疫情能獲控制，才會考慮重啟旅遊團或出國旅遊，目前正在做相關準備，未來若台日疫情差不多，才可能考慮對等開放。

指揮中心3月起擬將入境檢疫天數從14天縮短到10天，有媒體詢問是否4月將再縮短為7天。陳時中說，都有可能性，但還是要根據疫情而定，未來除了開放商務客，也可能逐步開放非國民身分的外籍人士入境，相關必要性或對台影響等評估，由經濟部做相關規劃。

另外，美國生技公司莫德納（Moderna）近期將來台設子公司，外界好奇是否設國家隊爭取疫苗代工。

陳時中表示，莫德納在台設子公司跟疫苗代工關係不大，今年的莫德納疫苗合約早已簽訂採購2000萬劑，未來子公司進駐台灣後應該有更多其他可能性。

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