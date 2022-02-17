大林煉油廠檢驗1901人陰性 再採逾1300人待結果

高雄大林煉油廠群聚持續採檢中，中央流行疫情指揮中心今天公布，煉油四廠1901人檢驗結果皆為陰性，今天再採檢1300多人，結果尚未出爐，盼及早控制疫情。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中油煉油廠是重要基礎設施，關係到石化工業，卻發生群聚事件，煉油廠員工採宿舍隔離，團進團出、分艙分流不停工，2月1日起進出同場域的人員及其他社區接觸者列冊追蹤，盼及早控制疫情。

煉油廠群聚指標個案（案19817）職場環境為獨棟6層樓蒸餾廠，已召回煉油四廠員工進行篩檢，指揮中心指揮官陳時中今天下午疫情記者會中說明，除了昨天採檢發現的陽性確診（案19844、19863），後續採檢的1901人也為陰性，今天會再採檢1300多人，目前結果尚未出爐。

商品推薦