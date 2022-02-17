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疫情連環爆 陳時中坦言最擔心這2條傳播鏈
一波未平一波又起！新北設計師衍生的房屋代銷群聚案擴大，今天新增10例個案，其中八例來自唱歌吃飯的聚會。指揮中心指揮官陳時中表示，目前幾條傳播鏈最擔心兩條，一是設計師衍生房屋代銷群聚，另一個是中油煉油廠群聚。
由於確診的房屋代銷職員（案19816）於2月13日參加協會聚會，共80幾人聚餐吃飯、25人至KTV唱歌，新增八名感染者，其他檢驗都在進行中。
陳時中表示，唱歌是吃飯的同一群人續攤，是一個有關信仰宗教的協會，因此各種行業職業都有。而這起群聚因為牽涉人多足跡也廣，加上並非同一家人且工作性質場域各有不同，散開範圍比較大，因此是較關心的群聚。
另外，煉油廠也是令人關心的群聚。因為煉油廠對於國家經濟影響有不可取代性，雖然是同一場域工作、相對單純，但是對於國家經濟影響大。
陳時中表示，煉油廠已檢驗1901人都是陰性，還有1300多人檢驗中。
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