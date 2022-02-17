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疑社區隱藏傳播鏈！煉油廠、紅茶牛奶店定序與高雄港案同

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央流行指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
中央流行指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

國內基因定序個案調查，發現鳳山煉油廠及紅茶牛奶店傳染鏈，有三人定序跟高雄港相關個案一樣。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，是否為當地社區隱藏傳染鏈有關，須要進一步調查。

該案今日定序結果包含鳳山母子（案19730、案19732），兩人序列都是高雄港相關，此外紅茶店員（案19733）也同樣屬於高雄港相關個案。

羅一鈞說，中間一度認為案19730有從中國入境，且住過旅館，懷疑是境外或是旅館群聚，但後續Ct值由高轉低，不像防疫旅館感染，而是像是社區感染。

羅一鈞表示，煉油廠及紅茶牛奶店的序列也像是本土群聚的序列，但究竟與高雄當地社區哪條隱藏傳染鏈有關係，還需要進一步調查。至於其他序列如高雄港收斂中，而砂石場、苗栗個案等看到都是高雄港相關序列。

至於案19592桃園群聚，已知有兩位家人序列也是桃機相關，後續要等全基因出來才有結論，而航警家庭案序列尚未出爐。另外新店設計師案延伸代銷公司聚餐唱歌，疑似代銷人員案19859為吃飯聚餐的源頭。

關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
羅一鈞指出，是否為當地社區隱藏傳染鏈有關，須要進一步調查。圖／指揮中心提供
羅一鈞指出，是否為當地社區隱藏傳染鏈有關，須要進一步調查。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
羅一鈞指出，是否為當地社區隱藏傳染鏈有關，須要進一步調查。圖／指揮中心提供
羅一鈞指出，是否為當地社區隱藏傳染鏈有關，須要進一步調查。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 羅一鈞

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