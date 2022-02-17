新北三重某幼兒園1孩童確診 停課14天
新北市三重區有一家幼兒園因1名幼兒確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），已經匡列相關接觸者，幼兒園告訴中央社記者，已經停課14天並清消。
衛生局表示，對這一所幼兒園兒童確診個案，相關訊息將由中央流行疫情指揮中心公布。教育局則證實，因為1名幼兒確診，全園停課14天，並予以消毒。這是開學以來，新北市第2所因疫情停課的學校（幼兒園）。
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