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突然被匡列隔離14天免驚慌 一表看懂行李打包重點
春節年後南北爆發多起家庭群聚案，且確診者足跡遍及各縣市，不少民眾因為足跡重疊被匡列隔離，由於從通知匡列到隔離的時間相當短暫，整理行李時間倉促。隔離14天到底該準備哪些東西呢？《聯合新聞網》根據大家分享的隔離經驗，整理必備及建議攜帶物品，讓您可以安然度過隔離期。
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