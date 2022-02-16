竹縣新埔文山社區PCR篩檢站 55人採檢均陰性
新竹縣13日新增1例確診者案19666，為阻斷傳播鏈，衛生局昨天在新埔鎮文山社區活動中心設社區PCR篩檢站完成55人採檢，檢驗今天結果出爐均陰性。
新竹縣13日新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案19666，為70多歲女性，居住在新埔鎮，衛生局昨天在新埔鎮文山社區活動中心，開設社區PCR篩檢站，供民眾免費篩檢，共採檢55人。
新竹縣長楊文科透過新聞稿表示，新竹縣防疫期間，配合中央規定，謹慎推動防疫，而防疫的同時仍要考量經濟商業活動。目前，新竹縣社區仍是安全，也持續推動第3劑疫苗接種率，目標在3月底，預計可達50%，一旦達到將研擬微解封措施。
疫情快報
▪【疫情專題】2月16日增14例本土、53例境外、0死
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言