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日本對台入境檢疫擬鬆綁 疫情走向攸關能否互惠

中央社 / 台北16日電

日本擬將台灣旅客隔離期縮短至3天，指揮中心指揮官陳時中感謝日本對台灣防疫有信心，但考量日本疫情仍嚴峻，未來要等雙方疫情相當才可能給予對等的措施。

日本政府擬3月起逐步放寬因疫情實施的邊境管制，包括有條件開放觀光客以外的外國人新申請入境、每天入境人數上限由3500人提高到5000人，以及入境隔離期由7天縮短至3天等。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，日本開放隔離3天的國家名單中，台灣也包括在內，他對此表達感謝，代表日本對台灣的防疫有信心。

至於未來對於日本入境旅客是否給予對等的檢疫措施，陳時中說，日本這2天單日確診數仍多達8萬以上，最高有10萬之多，相較之下台灣確診個案相當少，未來需持續觀察，等到雙方疫情情況差不多，才有可能給予對等的措施。

有專家指出，台灣18歲至29歲族群疫苗涵蓋率最高，應優先開放出國。陳時中說，打疫苗的目的是保護自己不要重症，但突破性感染仍多，顯示對於切斷傳播效果有限，能否開放出國還是要多觀察。

另有媒體詢問，今年3月至5月之間，第2、3劑疫苗涵蓋率能否衝到90%以上。陳時中說，在目前第2劑疫苗仍有保護力的情況下，第3劑應盡快在3月中之前達到5成目標，這樣2、3劑加起來就能帶來90%以上保護力。

新冠肺炎 COVID-19 日本 陳時中

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