大林煉油廠3員工確診 足跡去過遠百威秀、老江紅茶

高雄今新增6例，最受矚目的是中油大林煉油廠占3例，其餘是居隔中陰轉陽。衛生局今天公布大林煉油廠3名確診者足跡，遍及小港區、苓雅區、鳳山區、左營區、楠梓區。包括大遠百威秀影城、老江紅茶鳳山店、全家大林蒲門市等。

高雄市衛生局比對足跡，中油煉油廠員工有到日前出現確診員工的紅茶店消費過，接觸過程包含有給錢、拿醬料包等，懷疑因此感染。

另，高雄幼兒園傳播鏈新增2例，是一對父女染疫，他們是被日前確診的同住家人感染 ，屬匡列中的對象，等於一家有4人中鏢。據了解，這一家人是曾到宜蘭礁溪某飯店旅遊而受感染。另高港傳播鏈增加1例，高雄港群聚案應該是沒有發散，屬於穩定情形。

高雄市長陳其邁、衛生局長黃志中、衛生局簡技潘炤穎等人今天下午說明疫調及疫情發展情況，其中中油大林廠3名確診個案中，案19863是一名30多歲男性，他被推測是這一職場群聚的指標個案，他2月11日發病，2月16日確診，Ct值21.20。推測是案19863感染後，又傳給另2名一同上班同事，這2名同事分別在2月12日、2月15日發病。

衛生局已將第12蒸餾工廠列為黃區，另設紅區、一般管制區等，全廠也完成PCR檢測，初步確認除了3名確診，沒有增加。陳其邁說，目前都在掌握範圍中，對疫情控制有信心。紅區工作人員進行居家隔離，黃區人員則加強自主管理及每2天進行PCR或快篩檢測。

高雄市衛生局已將第12蒸餾工廠列為黃區，另設一般管制區，全廠也完成PCR檢測，初步確認除了3名確診，沒有增加。陳其邁說，目前都在掌握範圍中，對疫情控制有信心。圖／高雄市衛生局提供

衛生局今天公布大林煉油廠3名確診者足跡，遍及小港區、苓雅區、鳳山區、左營區、楠梓區。包括大遠百威秀影城、老江紅茶鳳山店、全家大林蒲門市等。圖／高雄市衛生局提供

衛生局今天公布大林煉油廠3名確診者足跡，遍及小港區、苓雅區、鳳山區、左營區、楠梓區。包括大遠百威秀影城、老江紅茶鳳山店、全家大林蒲門市等。圖／高雄市衛生局提供

衛生局今天公布大林煉油廠3名確診者足跡，遍及小港區、苓雅區、鳳山區、左營區、楠梓區。包括大遠百威秀影城、老江紅茶鳳山店、全家大林蒲門市等。圖／高雄市衛生局提供

衛生局今天公布大林煉油廠3名確診者足跡，遍及小港區、苓雅區、鳳山區、左營區、楠梓區。包括大遠百威秀影城、老江紅茶鳳山店、全家大林蒲門市等。圖／高雄市衛生局提供

衛生局今天公布大林煉油廠3名確診者足跡，遍及小港區、苓雅區、鳳山區、左營區、楠梓區。包括大遠百威秀影城、老江紅茶鳳山店、全家大林蒲門市等。圖／高雄市衛生局提供

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