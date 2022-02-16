直播／本土+14、境外53例！ 7人調查中 集中在高雄、新北

國內新增67例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及53例境外移入，有16例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日14例本土個案，一半為居隔中陰轉陽個案，另一半還在調查中，高雄和新北都有相對個案。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲。陳時中說，境外移入中，昨天採檢467人，有16陽性，陽性率3.43%，今天上午有六航班，篩檢231人，有陽性3人，陽性率1.29%。

指揮中心說，今日新增境外移入個案為27例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(10例)、英國(6例)、印尼及日本(各3例)、義大利、法國及印度(各2例)、中國、孟加拉、愛爾蘭、加拿大、馬拉威、德國、模里西斯、西班牙、越南、荷蘭、柬埔寨(各1例)移入；另14例調查中。入境日介於今(2022)年1月6日至2月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,052,334例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,032,319例排除)，其中19,732例確診，分別為4,336例境外移入，15,342例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案19601本土個案改判陰性)，累計131例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。 關聯圖。圖／指揮中心提供 關聯圖。圖／指揮中心提供 國內新增67例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及53例境外移入，有16例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。圖／指揮中心提供 篩檢結果。圖／指揮中心提供 篩檢結果。圖／指揮中心提供 關聯圖。圖／指揮中心提供

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