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直播／今本土+14、境外移入+53 無死亡個案

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
陳時中將於下午2點記者會說明最新疫情發展。圖／指揮中心提供
陳時中將於下午2點記者會說明最新疫情發展。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增67例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及53例境外移入(16例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲；詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(10例)、英國(6例)、印尼及日本(各3例)、義大利、法國及印度(各2例)、中國、孟加拉、愛爾蘭、加拿大、馬拉威、德國、模里西斯、西班牙、越南、荷蘭、柬埔寨(各1例)移入；另14例調查中。入境日介於今(2022)年1月6日至2月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,052,334例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,032,319例排除)，其中19,732例確診，分別為4,336例境外移入，15,342例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案19601本土個案改判陰性)，累計131例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

新冠肺炎 COVID-19

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