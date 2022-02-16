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有錢才能當「實聯制乖乖牌」？被匡列隔離自費引反彈

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近期有網友分享自己被告知與確診者足跡重疊必須隔離，被要求自費4萬2住防疫旅館，引起熱議，有網友直言「我沒有42000，我不掃實聯制」，掀起共鳴。圖為民眾透過1922簡訊實聯制留下走過的場所足跡。圖／聯合報系資料照片
近期有網友分享自己被告知與確診者足跡重疊必須隔離，被要求自費4萬2住防疫旅館，引起熱議，有網友直言「我沒有42000，我不掃實聯制」，掀起共鳴。圖為民眾透過1922簡訊實聯制留下走過的場所足跡。圖／聯合報系資料照片

image source：網路溫度計

文／閻芝霖

台灣Omicron疫情升溫，各縣市政府祭出高規格防疫措施，但近期有網友分享自己被告知與確診者足跡重疊必須隔離，被要求自費4萬2住防疫旅館，引起熱議，更有網友直言「我沒有42000，我不掃實聯制」，掀起許多網友共鳴。

▲實聯制自上路後引起超過120萬筆討論。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/02/15-2022/02/15）

實聯制討論破120萬筆！陳時中宣布「餐飲場所嚴格落實」聲量再起

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，實聯制的討論聲量超過120萬筆，其中最高峰落在2021年5月19日全國進入三級警戒，行政院舉辦簡訊實聯制記者會，政府、民間單位呼籲民眾落實，引起近4萬筆的聲量，次高峰則是1月22日，桃園西提案延燒至社區，中央流行疫情指揮中心宣布餐飲場所須嚴格落實實聯制，更表示，若不確實餐廳就會停止內用，引起近3萬筆討論。

不過，就在發布該消息之後，開始有網友反應自己被匡列隔離，需自費42000元住防疫旅館，PTT上有網友抱怨自己是新北市民，符合一人一戶居家隔離條件，但被強制送往集中檢疫所，得自費14天共4萬2000元的費用，另外也有人因與確診者足跡重疊，不僅9天年假宣告泡湯，住進防疫旅館也自費4萬2000元，還有一名網友吃過飯的餐廳有確診足跡，被要求住進每天自費2600元的防疫旅館，13晚共3萬3800元。

▲網路上開始出現因擔心被匡列後需「自費」隔離，因此「不想」掃實聯制的聲量。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2021/02/15-2022/02/15）

擔心需自費隔離！「掃不掃」網友意見兩極

自1月29日起網友自費入住防疫旅館的消息陸續曝光後，網路上掀起「我沒有42000，我不掃實聯制」、「你現在還敢掃實聯制嗎」等討論串，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字來看，許多網友不滿乖乖執行實聯制，卻得自付高額費用，「匡列隔離也是你政府，民眾都配合了結果要自費？」、「平常都乖乖掃實聯制，突然不想掃了」、「以前掃很認真的說，自從看到那則新聞真的嚇到」、「光隔離費+薪水就要10萬起跳了，誰還敢掃實聯啊」、「「最可怕的是住防疫旅館，結果有機會被染疫」，綜合網友討論，認為掃了有可能因此破財，且就算入住防疫旅館也可能會確診，大幅下降落實實聯制的意願。

不過也有網友認為「實聯制是幫助疫調更快速掌握」、「不要那麼自私」、「講得好像不掃就不會被匡列」，網友反酸「建議乾脆別出門，就不用掃碼了」，部分有投保的網友也表示還是會照掃掃，反正台北公費，公司薪水照給」、「掃阿，反正有保兩個險，可以領10萬」。

對此，指揮官陳時中曾表示，Omicron傳染性高，因此會採預防性的高標準匡列，不僅匡列確診者，就連確診者的接觸者，或接觸者的接觸者都有可能被匡列到，確實有因為採檢陰性仍被要求要居家隔離的例子，主要會看專案的狀況與擴散速度，至於隔離要在家或是防疫旅館，可能還得看個案與縣市政府的狀況再討論。


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月25日至2022年01月25日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『實聯制』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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