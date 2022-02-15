實聯制匡列得花萬元隔離 陳時中重申：必要可公費

國內從2020年至今已有超過11萬人隔離，Omicron本土疫情已經歷近二個多月，也有許多匡列民眾被迫花大筆金額入住旅館防疫。中央疫情指揮中心指揮官陳時中今日重申，針對評估有感染風險且匡列的密切接觸者，多是以在家「一人一室」為原則，不符合公費條件者也會適當處理。

近日居家隔離費用問題引發爭議，陳時中表示，確診個案會送到醫院或加強版防疫旅館或集中檢疫所，而評估感染風險會匡列密切接觸者，除ㄟㄈ群聚風險或是不適合居家隔離，如移工或家裡環境無法維持適當隔離，可到集中檢疫所公費隔離，不符合條件者匡列單位就要適當處理。

然而近期因實聯制足跡重疊被揪出要求匡列者，有多位立委主張應該全額公費買單。陳時中表示，防疫有一定規則和規定，實聯制足跡重疊並非都要列在隔離對象，仍要進一步疫調。

陳時中說，如果只要足跡重疊就要隔離會達好幾十萬人，一定還是經過衛生局研判認為有必要者，若家裡不適合可申請到檢疫所免費隔離，而旅館價格高低不同，要先確定公費必要性，不然都是居家隔離為原則。

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