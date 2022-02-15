北市今微解封社區照顧據點復課 長者：終於可上課

台北市今日起微解封，社區照顧關懷據點、老人服務中心等恢復辦理，有長者笑說終於等到解封，她平常喜歡參加社區據點的課程，沒有課上悶在家裡好「鬱卒」。台北市政府社會局今天表示，社區據點今天復辦共146處，其中辦理共餐的有139處。

社會局9日公布，15日起調整銀髮社區式活動包含社區照顧關懷據點、老人服務中心等方案防疫措施，全面恢復課程服務並且「有條件開放共餐」，開放社區照顧關懷據點2月11日起向社會局提出據點復辦計畫。

伊甸基金會附設台北市私立八德服務中心社工員李仁杰說，他們11日就發文向社會局提復辦計畫，服務中心今天復辦課程和共餐，上課的學員人數和之前差不多，一切遵照市府的規定，除了學員與工作人員皆至少打滿第二劑疫苗外，經手共餐的據點人員還須打滿第三劑疫苗。

張姓學員說，她喜歡在外參加活動，據點的課程一開始她就報名了，之前暫停上課讓她很鬱悶，改到圖書館當志工或參與其他活動。陳姓學員說，很喜歡據點的課程，因為她獨居，一個人在家容易想東想西，去年七、八月時有視訊上課，但無法和同學互動，效果不比實體課，還是實體課最好。

北市社會局表示，社區據點提供多種服務，若只有課程，今天可直接復辦，但若有共餐，工作人員需打滿三劑疫苗，若經醫師評估不適合接種疫苗，則須定期一周快篩一次，今天起據點復辦並非強制性，需要經過申請，有些地方負責者可能有自己的評估，之後才會復辦。

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