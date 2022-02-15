嘉聯益復工前再增2確診「新北足跡曝」 擴大採檢67員工
中央疫情指揮中心今日公布新北增2例個案，為嘉聯益樹林廠本籍員工，2月14日全廠快篩妻子(案19795)呈現陽性，丈夫（案19794）雖快篩陰性，在不同區域工作，但也一同到醫院採檢，PCR皆為陽性。
新北副市長劉和然指出，將擴大匡列廠區同樓層67名員工，若要同樓層要復工將再採檢，其他樓層區域因為PCR都是陰性，將給予復工。
劉和然今日說明，嘉聯益2月14日復工前採檢1393人，快篩採檢出一人陽性，連同該案丈夫採檢，雖然快篩是陰性，但仍將兩人送醫院採檢後PCR確診，妻Ct值26，夫Ct值37.23，目前收治專責病房隔離治療。
劉和然也指出，將擴大匡列廠區同樓層67名員工，若要復工將會再採檢，其他樓層區域因為PCR都是陰性，將給予復工。
新北衛生局長陳潤秋說，研判妻子跟先前的確診者共用同層盥洗間，因而確診。現階段嘉聯益電子廠除了採出確診的同樓層居隔外，全廠都已經復工，未來一周將再篩檢全廠員工，以確保沒有新的個案；衛生局也公布案19794、19795足跡。
另外，與高雄砂石廠司機相關群聚的林口一家人，其中2名小孩確診，就讀的兩間國中小停課14天，而確診者同班的師生採檢皆為陰性。
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