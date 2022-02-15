快訊

局勢降溫？俄國防部：部分派駐烏克蘭邊界軍隊開始返回駐地

警官人事大風吹？70人調動名單曝光 18日交接到任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉聯益復工前再增2確診「新北足跡曝」 擴大採檢67員工

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北副市長劉和然指出，將擴大匡列案19795同樓層67名員工，若要同樓層要復工將再採檢，其他樓層區域因為PCR都是陰性，將給予復工。記者劉懿萱／攝影
新北副市長劉和然指出，將擴大匡列案19795同樓層67名員工，若要同樓層要復工將再採檢，其他樓層區域因為PCR都是陰性，將給予復工。記者劉懿萱／攝影

中央疫情指揮中心今日公布新北增2例個案，為嘉聯益樹林廠本籍員工，2月14日全廠快篩妻子(案19795)呈現陽性，丈夫（案19794）雖快篩陰性，在不同區域工作，但也一同到醫院採檢，PCR皆為陽性。

新北副市長劉和然指出，將擴大匡列廠區同樓層67名員工，若要同樓層要復工將再採檢，其他樓層區域因為PCR都是陰性，將給予復工。

劉和然今日說明，嘉聯益2月14日復工前採檢1393人，快篩採檢出一人陽性，連同該案丈夫採檢，雖然快篩是陰性，但仍將兩人送醫院採檢後PCR確診，妻Ct值26，夫Ct值37.23，目前收治專責病房隔離治療。

劉和然也指出，將擴大匡列廠區同樓層67名員工，若要復工將會再採檢，其他樓層區域因為PCR都是陰性，將給予復工。

新北衛生局長陳潤秋說，研判妻子跟先前的確診者共用同層盥洗間，因而確診。現階段嘉聯益電子廠除了採出確診的同樓層居隔外，全廠都已經復工，未來一周將再篩檢全廠員工，以確保沒有新的個案；衛生局也公布案19794、19795足跡。

另外，與高雄砂石廠司機相關群聚的林口一家人，其中2名小孩確診，就讀的兩間國中小停課14天，而確診者同班的師生採檢皆為陰性。

中央疫情指揮中心今日公布新北增2例個案，為嘉聯益樹林廠本籍員工。圖／新北衛生局提供
中央疫情指揮中心今日公布新北增2例個案，為嘉聯益樹林廠本籍員工。圖／新北衛生局提供
中央疫情指揮中心今日公布新北增2例個案，為嘉聯益樹林廠本籍員工。圖／新北衛生局提供
中央疫情指揮中心今日公布新北增2例個案，為嘉聯益樹林廠本籍員工。圖／新北衛生局提供
中央疫情指揮中心今日公布新北增2例個案，為嘉聯益樹林廠本籍員工，衛生局也公布兩案足跡。圖／新北衛生局提供
中央疫情指揮中心今日公布新北增2例個案，為嘉聯益樹林廠本籍員工，衛生局也公布兩案足跡。圖／新北衛生局提供
新北副市長劉和然指出，將擴大匡列案19795同樓層67名員工，若要同樓層要復工將再採檢，其他樓層區域因為PCR都是陰性，將給予復工。圖／新北衛生局提供
新北副市長劉和然指出，將擴大匡列案19795同樓層67名員工，若要同樓層要復工將再採檢，其他樓層區域因為PCR都是陰性，將給予復工。圖／新北衛生局提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

曾去苗栗外婆家！林口3外孫女確診 國中小停課14天

嘉聯益電子廠累計15人染疫 300餘名移工集中檢疫

新北新增17例發2063封簡訊 足跡包括麥當勞、好市多

影／嘉聯益樹林廠移工Ct值14 新北急匡150人採檢

相關新聞

大林煉油廠驚傳員工確診 若疫情擴大恐影響油品供應

中油最大煉油重鎮-大林煉油廠今（15）日驚傳有一名員工確診，目前已送小港醫院住院治療。高市衛生局同時正對今天上班的500...

桃機航警染疫CT值15感染源不明 桃園公布2處足跡

中央流行疫情指揮中心今天宣布，桃園新增3例本土個案，其中2例是亞旭移工，在隔離期間採檢陰轉陽；另1例是桃園機場的航警，目...

嘉聯益復工前再增2確診「新北足跡曝」 擴大採檢67員工

中央疫情指揮中心今日公布新北增2例個案，為嘉聯益樹林廠本籍員工，2月14日全廠快篩妻子(案19795)呈現陽性，丈夫（案...

北市匡433名勤業眾信員工 同樓層176人採檢陰性

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增9例境外移入，年齡介於30歲至60多歲，4名男性、5名女性，分別來自美國（3案）、澳...

新北確診設計師足跡新增 北市匡列52人113封細胞簡訊

北市13日公布新北確診設計師（案19665）北市足跡，曾搭捷運至大安區餐廳用餐、商店購物；另2月12日至台北轉運站搭客運至...

實聯制匡列得花萬元隔離 陳時中重申：必要可公費

國內從2020年至今已有超過11萬人隔離，Omicron本土疫情已經歷近二個多月，也有許多匡列民眾被迫花大筆金額入住旅館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。