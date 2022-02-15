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指揮中心宣布宗教活動微解封 政治人物明起也可跑攤了

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
今年本土疫情新增首例死亡個案。中央流行疫情指揮中心14時召開記者會說明，左起為發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
今年本土疫情新增首例死亡個案。中央流行疫情指揮中心14時召開記者會說明，左起為發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

新冠肺炎本土疫情趨緩，北市昨天宣布微解封，開放國高中生跨縣市校外教學、畢旅等，指揮中心今天也宣布宗教活動解禁。副指揮官陳宗彥表示，1月22日宣布宗教活動管制措施以來，許多大型宗教活動都取消或延期。今天元宵節過後，鬆綁相關防疫措施，如禁跑攤、宗教場所禁飲食、禁提供籤筒供盤及容留人數等限制都取消。

陳宗彥表示，雖然鬆綁限制，但各宗教場所及活動仍須配合指揮中心防疫指引，例如要辦理繞境、遊行及500人以上大型宗教活動者，仍須提報防疫計畫並經地方政府同意後方可辦理。

另外建議宗教團體內部人員，應儘速接種至少兩劑疫苗。宗教團體神職人員、執事或其他主持儀式或講道人員，除飲食外，仍然須全程佩戴口罩。若有舉辦餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離，減少交談。如有提供住宿的場所，除同住家人外，以一人一室為限。

新冠肺炎 COVID-19 陳宗彥 社交距離

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