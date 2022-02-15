台南春節疫情匡列約200人篩檢 今檢驗結果都陰性

台南市近日陸續有本土個案及確診者足跡，包括高雄男到台南訪友，造成歸仁區某國小全面停課，及趴趴走的安南區父子、聖功女中冬令營等，造成約200人被匡列篩檢，衛生局今天表示，除了兩名前往診所打疫苗的安南區民眾被檢出陽性外，相關匡列篩檢都是陰性，民眾可以暫且安心。

在本月11日確診的安南區父子為高雄砂石場群聚感染的相關個案，其中兒子在本月8日曾前往診所就醫，衛生所匡列4名醫護與6名同時段的患者居家隔離，其中兩名前往打疫苗患者被檢出陽性，而兩人的接觸者又有47人被匡列，衛生局今天表示，檢驗全部都是陰性。

此外，聖功女中舉辦冬令營活動，其中一名來自高雄的高中女隊輔員確診，衛生局緊急匡列來參加的國小學生等100多人，也都是陰性。

衛生局昨天再公布新北市12日的確診個案，在春節期間1月30日曾到台南南紡購物中心的漢來蔬食與星巴克用餐喝咖啡，雖然已相距一段時間，但仍匡列兩家業者的36名員工、客人等，採檢結果也都陰性。

而昨天同時公布的還有高雄女台商的兒子在13日確診，目前可以確定感染源並非其母，尚未找出源頭，而該名男子春節期間曾前往頑皮世界與月津港燈節遊玩，12日並前往歸仁友人家中拜訪，因友人的3名子女都在歸仁某國小及幼兒園上學，也造成昨天停課一天清消，目前尚未傳出有疫情，同時匡列的男子親友10人，篩檢都是陰性。

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