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Omicron疫情首例死亡 個案本身有慢性病

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

本土Omicron疫情出現首例死亡個案，為一名桃園歌友會群聚衍生的確診者。指揮中心指揮官陳時中表示，雖然該名個案本身有慢性病史，死亡診斷未包括新冠肺炎，但因為在確診60天內死亡，仍算新冠肺炎死亡個案。

本土疫情自一月開始延燒，這波疫情為Omicron變異株，雖然多為輕症、無症狀患者，但仍出現死亡個案。

個案（案18138）為80多歲女性，為參與歌友會群聚相關的司機（案17368）所載送的洗腎病患。於1月9日被匡列居隔，1月10日安排住院隔離，隔離期滿採檢確診，2月4日死亡。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案隔離期滿陰轉陽，當時Ct值18.8，確診後有曾經出現右側肺炎，當時也有出現一些病症惡化情況，曾申請瑞德西韋也接受類固醇抗生素等治療，但未使用呼吸器等侵入性氧氣治療。

三天後回普通病房，二月初連續兩天Ct值33，已經符合解除隔離條，但解隔離當天出現吸入性肺炎、敗血症等急性變化，死因主要是吸入性肺炎以及冠心病主診斷。

羅一鈞說，個案是這波疫情中最年長的個案，本身有糖尿病、慢性腎衰竭需要洗腎，為多重慢性病患者。曾接種兩劑AZ疫苗但還沒打到第三劑。這波疫情累計兩名重症個案，除這名死亡個案外，另有一例為亞東醫院的70多歲女性。

陳時中表示，個案死亡診斷雖未包括新冠肺炎，但是專家還是判為新冠肺炎死亡個案，因為只要60天內除非特殊理由，否則都算新冠肺炎死亡個案。

新冠肺炎 COVID-19

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