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直播／今增5本土病例、40境外 1死亡病例

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
指揮官陳時中。圖／本報資料照
指揮官陳時中。圖／本報資料照

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增45例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及40例境外移入(13例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、15例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(8例)、印度及新加坡(各3例)、澳大利亞、菲律賓、越南及日本(各2例)、英國、西班牙、阿爾及利亞、加拿大、法國、香港、義大利、瑞典、德國、荷蘭、印尼、巴西及阿根廷(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今(2022)年1月5日至2月14日；詳如新聞稿附件。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案(案18138)，為80多歲本國籍女性，具慢性病史，為案17368相關接觸者，因有就醫需求，於今年1月10日由衛生單位安排住院隔離，1月19日隔離期滿前採檢確診，繼續隔離治療，於2月4日死亡。

指揮中心指出，另今年2月12日公布之案19592境外移入病例，經疫調及基因定序後改判為本土病例。

中央是否也會進一步鬆綁春節前縮緊的防疫措施，也令人關注。

新冠肺炎 COVID-19

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