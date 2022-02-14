阻斷傳染鏈 竹縣新埔文山社區15日設PCR篩檢站
新竹縣昨天新增1例確診者案19666，為70多歲女性，因她平時居住在新埔鎮，新竹縣政府表示，明天在新埔鎮文山社區活動中心開設社區PCR篩檢站，供民眾免費篩檢。
新竹縣政府提供新聞資料指出，竹縣昨天新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案19666，昨天衛生局已疫調匡列居家隔離4人、自主健康管理9人，13人PCR採檢結果均為陰性。
為有效防止傳播鏈，衛生局指出，協調湖口仁慈醫院醫護人員幫忙，明天上午9時至12時、下午1時30分至5時，將在新埔鎮文山社區活動中心（新埔鎮文山里文山一街69號）設立社區PCR篩檢站，呼籲與確診者足跡重疊、有症狀疑慮的民眾，攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢。
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