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苗縣啟動竹南社區PCR篩檢站 籲足跡重疊者採檢

中央社 / 苗栗縣14日電

苗栗縣春節後本土疫情再現，包括竹南鎮家庭群聚6人確診，今天又新增1名市場女攤販染疫，縣府啟動竹南大厝里活動中心辦理社區PCR篩檢站，呼籲與確診者足跡重疊民眾採檢。

高雄砂石場傳播鏈延燒到苗栗，造成竹南鎮一家6口陸續確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；中央流行疫情指揮中心今天再公布新增1例個案為竹南公有第二市場女攤販（案19731），她與竹南家庭群聚確診者案19622、19643雖有足跡相關，但個案間並無直接接觸，疫情關聯性仍需進一步釐清。

苗栗縣政府下午發布新聞稿指出，因應竹南本土確診事件，為盡快找出遺漏可疑接觸者，阻斷社區傳染鏈，將於15日至17日上午8時至下午5時，在竹南鎮大厝里活動中心辦理社區常設PCR篩檢站，提供與確診者有足跡重疊的民眾免費篩檢。

縣府呼籲符合篩檢的民眾，攜帶身分證及健保卡，並全程戴口罩，自行騎車或開車前往採檢，勿搭乘大眾交通工具。相關篩檢疑問，可洽詢苗栗縣衛生局（037）558201。

新冠肺炎 COVID-19

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