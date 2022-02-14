苗縣啟動竹南社區PCR篩檢站 籲足跡重疊者採檢
苗栗縣春節後本土疫情再現，包括竹南鎮家庭群聚6人確診，今天又新增1名市場女攤販染疫，縣府啟動竹南大厝里活動中心辦理社區PCR篩檢站，呼籲與確診者足跡重疊民眾採檢。
高雄砂石場傳播鏈延燒到苗栗，造成竹南鎮一家6口陸續確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）；中央流行疫情指揮中心今天再公布新增1例個案為竹南公有第二市場女攤販（案19731），她與竹南家庭群聚確診者案19622、19643雖有足跡相關，但個案間並無直接接觸，疫情關聯性仍需進一步釐清。
苗栗縣政府下午發布新聞稿指出，因應竹南本土確診事件，為盡快找出遺漏可疑接觸者，阻斷社區傳染鏈，將於15日至17日上午8時至下午5時，在竹南鎮大厝里活動中心辦理社區常設PCR篩檢站，提供與確診者有足跡重疊的民眾免費篩檢。
縣府呼籲符合篩檢的民眾，攜帶身分證及健保卡，並全程戴口罩，自行騎車或開車前往採檢，勿搭乘大眾交通工具。相關篩檢疑問，可洽詢苗栗縣衛生局（037）558201。
疫情快報
▪【疫情專題】2月14日增4例本土、50例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言