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本土增4例 陳時中：疫情穩定可控了

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
圖說：指揮中心於14日表示，本土新增4例確診個案。（指揮中心）
圖說：指揮中心於14日表示，本土新增4例確診個案。（指揮中心）

僅增4例本土確診個案！指揮中心指揮官陳時中14日於記者會表示，1例確診者為苗栗竹南市場攤商，高雄則出現3例不明感染源個案，目前共有11例感染源不明的個案。他說，目前「台灣疫情是穩定可控」的狀況，而傳播鏈有逐漸收歛至4條，但還需要持續關注其他零星感染源不明的個案。

3例確診不明感染源

指揮中心14日公布，本土新增4例確診個案。陳時中表示，高雄新增3名確診個案，新增一對母子確診（案19730 、案19732)。陳時中說，母親一採Ct值37.9，二採Ct值25，而兒子Ct值14，根據Ct值變化初步推測是兒子傳染給母親，基本上可以排除境外與防疫旅舍感染的可能性。

高雄紅茶店上班的員工也傳出確診（案19733），目前感染源不明，但家庭中的親密接觸者採驗後皆為陰性。陳時中指出，該名個案的父親是貨車司機，且有至高雄港的足跡，但父親先前已經驗過三次，皆為陰性，由父親傳染給該紅茶店員工的可能性相當低，相關疫調仍在進行中。

與高雄確診者足跡重疊

此外，新增1例苗栗竹南市場的水餃攤商染疫。而高雄砂石場案延伸確診個案（案19643、案19622）都有春節時期至苗栗竹南市場的足跡。他指出，目前僅能發現此足跡關聯，但因為案19643、案19622都沒有至該水餃店內用餐，所以關聯性相當薄弱，還要進一步疫調才能釐清相關狀況。

陳時中分析春節疫情狀況說，「整體疫情在台灣是穩定、可控」，在春節大量人流的狀況下，疫情並沒有擴大的趨勢，維持相當低的陽性率、Rt值（全名為「有效再生數」，用以估算在一定時間內能傳染數量的變化），意味著不會有大量傳播的狀況。

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