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高雄增3感染源不明個案 飲料店員工確診同事陰性

中央社 / 高雄14日電

高市府今天宣布新增3例COVID-19確診個案，都感染源不明，其中1人是飲料店員工，發病採檢確診，同住家人與同事目前都是陰性；另1對母子則研判是兒子近期感染後傳給媽媽。

高雄市長陳其邁今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上宣布，高雄新增3例確診個案，其中1名個案是飲料店員工，另2人是母子，都還在釐清感染源。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，案19730因14日年假結束要返回外地工作，到醫院自費採檢確診，CT值37.95；針對同住家人採檢發現20多歲的兒子（案19732）也確診，昨天晚上CT值僅14.0；今天凌晨再對案19730採檢發現CT值降到25，經中央流行疫情指揮中心和相關專家討論，判斷應是兒子傳給媽媽。

潘炤穎也說，市府已展開疫調，清查案19730在1月中旬住過的防疫旅館，居住同期間沒有個案確診，排除防疫旅館傳染，2同住家人也有1人陰性；判斷感染應是近期情況，相關傳染源還在釐清當中。

飲料店員工部分，潘炤穎說，案19733為20多歲男性，13日身體不適，由於同住家人在高雄港工作是例行PCR採檢對象、之前採檢都是陰性，個案有警覺自行就醫，經過醫師判斷採檢，CT值僅15，判定為本土個案。

潘炤穎說明飲料店員工相關調疫調狀況，昨天夜間採檢5名同住密切接觸者與家人，都是陰性，飲料店同事8人到今天中午為止，也都是陰性；接下來也會對密切互動親友和過年期間往來對象匡列採檢，接單、送單的接觸對象也不會少。

至於昨天公布過年期間曾到高雄的新北市室內設計師（案19665），潘炤穎說，個案同住家人與年節期間拜訪親友共10人全部採檢都是陰性，足跡相關接觸者匡列128人、其中68人到檢都是陰性。個案在2月5日上午搭車北返、13日發生症狀，中間有8天間隔，可傳染期從發病前3天計算，都不在高雄，因此不另外公布足跡。

高市府衛生局表示，近日針對確診個案足跡設立社區篩檢站，其中岡山區10至14日9239人、大社區12至14日篩2015人、大樹區9至12日共篩1988人，都沒有新增確診個案。

新冠肺炎 COVID-19

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