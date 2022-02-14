商務開放要做好且穩定 陳時中：疫情曙光還很遠
指揮中心統計，本土不明傳播鏈累計達11條；指揮官陳時中說，社會開放與疫情控制達一定程度，才是疫情曙光，目前商務客尚未開放，未來要做好且穩定，「曙光還很遠」。
中央流行疫情指揮中心今天公布新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，其中3例為高雄市確診個案，為紅茶店店員與一對母子檔，但這2起事件感染源都待釐清。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，加上今天新增的高雄2起染疫事件，國內現階段有11條尚未監測期滿、感染源待釐清的傳播鏈。
11條不明傳播鏈除了高雄新增的2起染疫案外，還有高雄砂石場案、跨縣市家庭群聚、自中國入境家庭群聚、樹林電子廠案、汐止手搖飲案、板橋家庭群聚、日翊物流案、礁溪長榮案及高雄諾貝爾幼兒園群聚，以及新北設計師案。羅一鈞說，將持續疫調與病毒基因定序釐清。
媒體提問，有專家推論新北設計師可能在過年期間返回高雄時染疫，指揮官陳時中說，就停留時間長短有這樣的可能性，高雄市政府持續進行相關疫調。
媒體也提問，醫師沈政男認為新北市零星個案若能夠圍堵，距離全台清零又近一步。陳時中回應，非常感謝地方政府努力，台灣走向實質清零的可能性增加。
此外，陳時中日前受訪時被問及是否參與選舉，他表示前提是要看到疫情曙光，疫情何時能看見曙光，引發外界關注。
媒體今天提問，世界COVID-19疫情收斂中，本土疫情也降低，是否看到曙光。陳時中回答，「還沒有，曙光還很遠」。
媒體追問何謂看到曙光，陳時中說，社會開放與疫情控制都達一定情況，且未來的各項步驟很清楚，且都穩定可控，才是看到曙光。
陳時中舉例，擴大商務客入境與經濟活動相關，商務開放還沒開始進行，未來起碼要做好且很穩定，才有是否看到曙光的問題，他重申，現在離曙光還很遠。
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