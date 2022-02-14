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桃園市無新增本土確診 社區採檢站仍持續開設

中央社 / 桃園14日電

桃園市政府表示，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園無本土病例，另有7例境外移入。桃園市各主要傳播鏈已逐漸收斂，部分已完成健康監測，但桃園市的社區採檢站仍將持續開設。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，目前全國仍有零星確診案件，社區環境仍存在危險因子，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新聞處長詹賀舜表示，桃園社區採檢站今天截至下午3時許已採檢59人，截至目前，桃園社區採檢站累計共採檢9萬8685人，其中陽性158人、陰性9萬8468人、檢驗中59人。

詹賀舜說，今天無相關個案公共場所足跡，民眾若出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，但切勿搭乘大眾運輸，同時告知醫護人員相關接觸史。

新冠肺炎 COVID-19

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