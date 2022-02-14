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連續兩日無本土案例破功 高雄今新增3例
中央流行疫情指揮中心今公布，全台新增4幾例，境外50例，其中高雄市連續兩天無確診個案，今天卻新增3例，高雄市衛生局已擴大匡列追蹤，市長陳其邁下午2點30分對外說明最新疫情。
高雄市連續2日無確診本土個案，今傳出鳳山有家餐廳14、15兩天暫停營業，進行清消，據知應有確診者足跡到訪。
今天是開學日，高市各校加嚴防疫，市長陳其邁近來耳提面命，面對三天即傳染一波的Omicron病毒，施打疫苗仍是最佳上策。
陳時中表示，今天新增的3例在高雄，1例在苗栗。
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