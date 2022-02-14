屏東擴大社區篩檢 逾3千人PCR均陰性

屏東潮州潮榮診所女醫師母子3人確診COVID-19，縣府啟動社區擴大篩檢，4天累計採檢3361人，PCR均為陰性。另外，居家隔離中的156人今天將進行二採。

屏東縣政府因應3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案，啟動社區篩檢站，10日篩檢759人、11日篩檢593人、12日篩檢1187人、13日則有822人前往採檢，累計有3361人，PCR均為陰性。

屏東縣政府副衛生局長張秀君接受中央社記者訪問指出，與確診者有接觸的156人中，已經進行居家隔離，一採PCR均為陰性，今天將會進行第二次採檢。

屏東縣長潘孟安今天在臉書（Facebook）指出，目前PCR均陰性，都是讓人安心的好消息，但是仍然必須嚴守防疫，留意自己和家人的健康狀況，保持警覺。

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