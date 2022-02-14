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柯文哲下午宣布微解封 擬恢復電影院飲食、畢旅
台北市長柯文哲上周表示，春假收假後1周將是疫情觀察期，如果沒有不明社區感染，將自15日起一步步解封。北市府今天下午3點半將由市長柯文哲、副市長蔡炳坤、黃珊珊及衛生局等相關局處召開防疫記者會，公布北市微解封範圍及相關防疫資訊。
柯文哲日前宣布，若疫情平穩、無不明社區感染，台北市15日起微解封，包括電影院影廳內可飲食，動物園、天文館等取消人數限制及預約制、可辦校外教學及畢業旅行等，柯文哲今天下午3點30分將於防疫記者會中說明北市微解封範圍及相關防疫資訊。
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