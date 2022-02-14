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日翊物流今復工 鄭文燦：多次採檢無風險 下午現場察看
桃園市長鄭文燦今天上午到大園區參加地方活動，受訪時表示日翊物流（全家便利商店子公司）的員工都已經解隔，多次的環境清消也完成，經過多次的採檢也確定沒有風險，所以日翊物流今天會復工。
鄭文燦說，全家便利商店有4000多間，日翊物流是全家主要的物流商，復工也可以讓全家便利商店能夠順利的營運。今天下午2點他會跟衛生局防疫團隊去現場，實地察看日翊物流的復工的情況。
鄭文燦昨天上午在防疫會後表示，日翊物流大溪倉經過多次環境清消、採檢，加上業者提出新的分艙分流計畫，市政府和中央單位聯合會勘以後，同意復工，不過也要求如果是在這次確診紅區工作的員工，復工以後必須出示3次PCR採檢陰性的證明，才能入場工作；日翊物流未來也要對所有員工定期採檢，確保防疫安全。
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