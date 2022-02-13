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新北設計師北市3天15處足跡曝 大安區多家餐廳入列
新北市今新增7例確診個案，3例為嘉聯益電子廠移工居隔陰轉陽、3例為高雄砂石車相關居隔採檢陽性、1例為感染源不明的30多歲室內設計師（案19665），雖是個人工作室，職場相對單純，但因工作需求會移動至台北、台中等外縣市。
北市衛生局晚間公布其在2月8日、9日及11日的台北公共場域足跡，衛生局說明，案19665曾前往大安區UNCOLE Q Vegan創意蔬食餐廳、悄悄好食永康店鋪、水準書店、AMOUTER戶外用品店、Miacucina復興店、SOUL R. VEGAN CAFE靈魂餐廳。
除了餐廳、書局及戶外用品店外，案19665還搭乘北捷捷運新店區公所站、古亭站、公館站、西門站、忠孝新生站、忠孝復興站、中正紀念堂站、台北車站；還搭乘國光客運1826線往返台北轉運站至台中水湳轉運站。
衛生局表示，案19665在2月12日就醫採檢陽性確診，相關足跡正在評估風險對象，並通知清消。
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