9條不明傳播鏈監測中 斷鏈難免籲遵守口罩規範

國內本土疫情延燒，尚未監測期滿、感染源不明傳播鏈共有9條，中央流行疫情指揮中心今天提醒，疫調終究有極限，「斷鏈」難免，呼籲遵守口罩規範，從自我保護做起。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，國內持續新增本土個案，春節人群南北移動及聚集增加，須密切監測年後疫情變化。最近連續兩天本土個案都在15例以內，疫情似乎有收斂趨勢，指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，本土疫情沒有指數型爆發，以零星家庭群聚為主。

莊人祥說，對於國內本土疫情保持「戒慎不恐懼」態度面對，春節開工後，民眾回到公司、工廠接觸者自然會變多，稍有不慎就會衍生出群聚事件，國內個案數就可能指數型成長，呼籲民眾養成有症狀立刻就醫習慣，且醫界維持警覺性，積極採檢，相信即可有效控制疫情。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，加上今天新的新北市設計師案，國內現階段共有9條尚未監測期滿、感染源待釐清的傳播鏈，包含高雄砂石場案、跨縣市家庭群聚、中國入境家庭群聚、樹林電子廠案、汐止手搖飲案、板橋家庭群聚、日翊物流案、礁溪長榮案及高雄諾貝爾幼兒園群聚。

羅一鈞說，過去的桃機群聚案也曾出現「斷鏈」情形，如錢都群聚、亞旭與樹林電子廠，甚至到現在都還未將疫情連結。既然「斷鏈」難免，羅一鈞再次呼籲，民眾更應遵守口罩規範，積極配合採檢政策，避免疫情擴散。

羅一鈞也提到，透過警政協尋，發現日翊物流確診個案足跡與已結案的龍潭退休人員案有重疊，1月下旬曾到龍潭「農家樂」，兩起案件應有關聯性；高雄砂石場群聚與高雄跨縣市家族群聚，初步發現，在岡山有重疊足跡，已加強社區採檢，期盼盡快找出具關連性個案。

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