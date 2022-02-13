違規還求保祐！台南父子檔居隔外出喝魚皮湯 還去新營太子宮拜拜
台南今天新增2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，是昨天公布的確診父子檔足跡重疊者，而父子2人曾在居家隔離期間外出，除了買魚皮湯，又新增新營太子宮足跡。
台南市長黃偉哲下午在市府防疫記者會中表示，今天新增2例個案無親友關係，Ct值都很高，代表在傳染力不強的感染初期就已隔離治療，2人與昨天公布的案19599診所足跡重疊，診所已被要求暫時停業，並匡列相關醫護人員及接觸者，足跡有重疊民眾可憑身分證領快篩試劑。
衛生局長許以霖表示，今天新增的案19655是安南區30多歲女性，Ct值39.8，8日至11日曾到過小北百貨台南安中店、安南區百達麵包坊、俗俗的賣生鮮超市文賢店、7-11集福門市、文賢路羊記羊肉，共計匡列22人。
許以霖指出，另一個案19656為安南區40多歲男性，Ct值38，8日至11日曾到過7-11安富門市、南市區漁會、北區萬伯鹹粥及安南區大牛牛肉湯，合計匡列25人。
許以霖說，昨天公布的案19599、案19600活動足跡，除了先前公布2人曾在11日接獲居家隔離通知後外出購買餐點外，還在11日中午11時40分左右自行開車到新營太子宮拜拜，因違反防疫規定，2人當天擅離時間近2小時，各裁罰新台幣20萬元。
許以霖指出，近日有民眾質疑案19600活動足跡，但市府進行疫調除了根據確診者口述，也透過手機定位、交通工具等科學方式，依據案19600的手機定位，的確曾於10日晚間前往安南區的十二佃夜市所在地點，呼籲與確診者足跡重疊民眾進行自我健康監測。
▪【疫情專題】2月13日增12例本土、40例境外 無個案死亡
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【教學文】一掃便知！數位新冠健康證明、台北通疫苗護照 操作流程看過來
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言