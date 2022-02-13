商務客入境擬7+3檢疫 縮短天數配套評估中

台灣考慮將入境檢疫自14天縮短至10天，各界關注3月放寬商務客7+3檢疫，門檻是否與第3劑涵蓋率有關。指揮中心發言人莊人祥今天說，還在評估中，擬將覆蓋率視為配套。

國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，但不少國家陸續開放國門。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前透露，盼找出「台灣模式」，商務客優先開放，預估時間最快可能是2月底；一定會有7+3方案，至於是否進一步縮短至5+5方案，他尚未鬆口。

據指揮中心統計，截至昨天，國內第3劑追加劑覆蓋率為29.3%，各界關注3月放寬商務客檢疫能開放到什麼程度，可能與加強劑涵蓋率有關。對此，莊人祥今天在疫情記者會中強調，7+3等檢疫模式還在評估階段，但疫苗涵蓋率應該只會是配套措施。

眼看邊境鬆綁有望，但國內近期不斷發生防疫旅館群聚，不少專家提醒，國內部分陰轉陽個案可能是「被關起來才感染」，中央是否進一步改善檢疫場所管理備受關注。莊人祥表示，國內防疫旅館皆會定期查核，不合格就退場，檢疫措施會再評估。

邊境管制放寬，與國內疫情控制有密不可分關聯性，實聯制有助匡列接觸者，但如何強化民眾落實是一大考驗。莊人祥說，最近本土疫情升溫，實聯制簡訊量上升，雖然數目與去年5月本土疫情大流行時有差距，但沒有顯著下降，近期許多案件都是仰賴實聯制快速匡列隔離，呼籲民眾遵守。

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