診所打疫苗被傳染...台南確診+2足跡表曝光 曾去小北百貨、超商

台南市繼昨天新增3起確診個案，今天再添兩例，兩人都是在2月8日前往安南區診所打疫苗時，與案19599有接觸，被通知採檢而檢出陽性，台南市長黃偉哲表示，目前還無法確定這兩人是否都是被19599傳染，必須等到中央基因定序結果出爐才知道，但彼此之間確實有足跡重疊。

他表示，雖然這兩名個案的CT值都近40，專家認為只要超過30，就幾乎不太可能傳染給其他人，但是台南市禦敵從嚴，仍然進行相關疫調，凡足跡有重疊的民眾、或是在個案經過後前往，因為一旦個案有接觸物品，其他人再去摸，也可能感染，一旦民眾有出現症狀，都應該盡速快篩，保護自己與身邊的人。

衛生局今天同時還公布安南區確診父子的新增足跡，11日確診的父子在當天的上午11時40分左右，曾一起前往新營太子宮拜拜，由於現場人潮相當多，衛生局要求如果民眾有足跡重疊，可在今天下午3點到5點半及明天上午9到11時，前往新營區衛生所領取居家快篩劑。

這對父子因為10日就被通知居家隔離，卻還趴趴走，被衛生局開罰各20萬元，其中兒子在8日上午11時21到30分，曾前往診所就醫，造成6名患者及4名醫護被居家隔離，而6名患者中的兩人並被檢出陽性，分別是案19655及19656。

黃偉哲今天在疫情記者會中表示，兩人的CT值都很高，可能是在傳染的初期，病毒量並不多，但之後病毒不斷複製，可能CT值就會降低。

衛生局並公布兩人的足跡，其中案19655為安南區30多歲女性，Ct值為39.8，2月8日至11日曾到過小北百貨台南安中店、安南區百達麵包坊、俗俗的賣生鮮超市文賢店、7-11集福門市、文賢路羊記羊肉，本案計匡列22人，其中20人採檢陰性，另兩人結果尚未出來。

衛生局表示，案19656為安南區40多歲男性，Ct值38，2月8日至11日曾到過7-11安富門市、南市區漁會安平漁鋪、北區萬伯鹹粥及安南區大牛牛肉湯；本案合計匡列25人，其中21人陰性、其他結果未出，兩名個案相關涉足場域也都完成清消。同時兩名個案並非親人。

台南市今天再新增兩起個案，市府公布相關足跡。圖／市府提供

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