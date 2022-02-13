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未見指數型疫情 莊副：戒慎不恐懼

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
指揮中心發言人莊人祥13日表示，本土新增12例確診個案。（指揮中心）
指揮中心發言人莊人祥13日表示，本土新增12例確診個案。（指揮中心）

本土新增12例個案！指揮中心發言人莊仁祥於13日表示，確診個案中有5例為居家隔離陰轉陽的狀況。此外，新北新增一名不明感染源的零星個案。他表示，目前疫情是「戒慎不恐懼」，並沒有看到指數型爆發的狀況，多點爆發都是小家庭的群聚，但仍呼籲民眾有任何不適的狀況，就需要儘速就醫進行採檢。

高雄案再燒7名確診

指揮中心13日公布，本土新增12例本土確診個案，其中高雄家庭群聚案延燒到砂石場職場又增加7人染疫、樹林嘉聯益電電子廠增3人，另外1例則是12日自中國返台入境確診男性的太太。此外，新北新增1名設計師確診，為不明感染源個案。

莊人祥表示，砂石場擴增7例個案中，有2例（案19655、19656）為台南市的個案，但因為28日曾與確診者在同一間診所就診，在13日發現確診，但Ct值都很高，約39左右。目前已針對相關人員進行採檢，採驗結果皆為陰性，相關採檢也仍在進行中。

3例確診個案（案19687、19688與19689）為確診者家人，研判是在醫院照顧確診者時染疫。此外，2名確診個案（案19666、19686）分別為確診個案（案19644）的母親與先生，屬於居家隔離後陰轉陽的個案。

新北一例不明感染源

此外，中國返台日境確診男性（案19592）的太太染疫，研判是在照顧確診家人時染疫。另外一確診個案則為新北室內設計師，目前感染源不明，因2月12日出現喉嚨痛症狀前往就醫採檢而確診，Ct值16。但因個案為有高雄、雙北、新竹等縣市的足跡，因此究竟是在哪個縣市染疫，還須疫調釐清。

新北市嘉聯益電電子廠近日進行採檢，目前宿舍300多名移工在集中檢疫所隔離，13日新增三名移工出現陰轉陽的狀況，該廠累計共有18人確診。

新基因定序結果出爐

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，汐止手搖飲店員（案19492）基因序列結果出爐，與雙北地區房仲案、點點幼兒園的基因定序相同，不屬於桃機或高雄港群聚案。

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