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新北設計師確診「感染源不明」 侯友宜：過年都待在高雄
新北今新增7例確診個案，3例為嘉聯益電子廠移工居隔陰轉陽、3例為高雄砂石車相關居隔採檢陽性，1例則是感染源不明的設計師，有南部接觸史。新北市長侯友宜下午記者會，針對感染源不明的設計師（案19665），侯表示案19665為室內設計師，過年期間都待在高雄，目前新北匡列6人，仍在採檢當中。
衛生局說明，案19665為30多歲的室內設計師，已接種2劑疫苗，過年期間1月30日至2月5日返回高雄老家，5日返回新北居住地。12日出現喉嚨痛症狀到醫院採檢，PCR陽性、Ct值16，收治專責病房治療。
局長陳潤秋表示，目前案19665感染源仍不明，他是個人工作室，因此職場相對單純，不過因工作需求會移動到台北、台中等外縣市，目前匡列接觸者居住新北共6人、6人居家隔離，均已安排採檢，感染源持續疫調中。
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