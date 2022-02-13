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新北室內設計師確診Ct值16 足跡涵蓋雙北捷運、搭客運到台中
中央流行疫情指揮中心今公布新增12例本土個案，高雄砂石場增加7人最多，樹林嘉聯益電電子廠增3人，新北新增1名不明感染源，新北市長侯友宜下午記者會說明疫情，這名不明感染源為室內設計師，Ct值16，他工作需求會移動到台北、台中等外縣市，目前匡列接觸者居住新北共6人都居家隔離，已安排採檢。
新北市疫調顯示，這名設計師（案19665），多次搭乘板南線、松山新店線，也曾搭客運到台中。另1名確診個案足跡，曾到新莊田倉生鮮超市，全家新莊富安店。
侯友宜表示，案19665已接種2劑疫苗，1月30日至2月5日過年期間返回高雄老家，5日返回新北居住地。12日出現喉嚨痛症狀到醫院採檢，PCR結果陽性、Ct值16，收治專責病房治療。居住地新店區。
侯友宜說，因職業是室內設計師，工作需求會移動到台北、台中等外縣市，目前匡列接觸者居住新北共6人、6人居家隔離，均已安排採檢，相關活動足跡通報進行清消，感染源持續疫調中。
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