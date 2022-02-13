新北設計師確診源頭待釐清 春節曾赴高雄
國內今天新增12例COVID-19本土個案，其中一名為感染源待釐清的個案，是居住新北市的設計師，平時須赴各地監工，據初步疫調，個案在農曆過年期間曾有高雄活動史。
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布國內新增52例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為12例本土個案及40例境外移入（15例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。
新增本土個案為5例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，其中案19665是一名新增的感染源不明病例，居住地為新北市，這名個案為設計師，平常會自行騎車或搭乘捷運監工。
莊人祥說，這名設計師個案是在2月12日開始出現喉嚨痛症狀，就醫安排採檢確診，根據初步疫調發現，個案在1月30日至2月5日回到高雄過年，2月5日後才回到台北，感染源仍待進一步調查釐清。
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