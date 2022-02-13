屏東13日無確診 社區篩檢逾2500人均陰性
屏東10日新增3例COVID-19確診案例，縣府啟動各社區篩檢站，統計至昨天為止，已採檢2539人，PCR報告均為陰性。另，今天分別在屏東及潮州火車站都設有莫德納隨到隨打。
屏東縣長潘孟安今天在臉書（Facebook）指出，屏東今天沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例。屏東各社區篩檢站，10日篩檢759人、11日篩檢593人、12日則有1187人前往採檢，累計有2539人，PCR均為陰性。
為提升疫苗覆蓋率，屏東衛生局12日、13日也在屏東火車站及潮州火車站設立莫德納疫苗隨到隨打，分為上、下午場次，屏東縣政府衛生局副局長張秀君告訴中央社記者，12日屏東火車站有1753人、潮州火車站則有1530人接種疫苗；要前往施打疫苗的民眾，須攜帶小黃卡、健保卡。
張秀君表示，截至2月12日，屏東縣依戶籍地算，第1劑總人口數覆蓋率78.17%、第2劑70.13%、第3劑25.64%；若以12歲以上人口數算，第1劑總人口數覆蓋率85.01%、第2劑76.26%、第3劑27.88%。
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