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汐止手搖飲個案與台北房仲案定序同 傳播途徑釐清中
日前出現新北市汐止區手搖飲店女員工確診新冠肺炎，今天基因定序出爐。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名個案的序列和台北房仲案群聚相同，但傳播途徑為何還需要釐清。
2月10日公布的汐止手搖飲確診員工（案19492）為住在汐止區的20多歲女子，2月3日出現咳嗽、有痰症狀，2月4日出現頭暈，9日晚間主動前往醫院採檢，核酸檢測（PCR）陽性、Ct值21。
個案感染源不明，不過羅一鈞今天表示，個案序列結與先前雙北房仲案、點點幼兒園相關傳播鏈序列相同，不屬於桃機群聚也不屬於高雄港。
羅一鈞表示，雖然疫調發現潛伏期14天內曾經有高雄旅遊史，但現在證實還是雙北的延伸，但沒有與點點幼兒園重疊足跡等流行病學相關的部分。由於之前確診的房仲足跡曾到汐止，手搖飲員工活動範圍也會到東區、南港等地方，加上工作手搖飲店有很多客人各從地來，相關疫調仍在進行中，只是從序列可以知道這起個案與其他桃園、高雄延伸群聚無關。
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