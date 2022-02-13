苗栗竹南家庭群聚確診5人再+1人 足跡曝光曾到大湖採草莓
高雄砂石場傳播鏈波及苗栗縣竹南鎮家庭群聚感染確診，今天再新增1人，男性41歲Ct值27.6，家庭共有6人確診，匡列PCR採檢154人陰性，90人報告未出，快篩458人全數陰性。
此外，苗栗縣政府疫情調查，今天公布6名確診者除了竹南鎮足跡外，新增2月6日中午12點半到下午1點半在頭份市五花馬水餃店，2月8日下午2點到2點40分在頭份市蟠桃公園，2月8日下午2點至4點到大湖採草莓，民眾收到縣府發放實聯制簡訊，或有與確診者足跡重疊者，可於今天下午2點至6點至頭份市重光醫院停車場社區篩檢站快篩。
苗栗縣長徐耀昌今天主持疫情說明會，指出新增1例確診，屬竹南鎮家庭群聚感染確診，案19622的兒子，案號尚未出，Ct值27.6，任職在苗栗縣內某化工廠，居家隔離中，今天上午轉至專責病房收治，職場密切接觸者安排至醫院PCR採檢，縣府衛生局安排醫療團隊下午進入職場擴大匡列採檢。
竹南家庭群聚確診案，疫調居家隔離41人，自主健康管理244人，及自我健康監測4人，縣內醫院PCR篩檢，154人陰性，90人報告未出，快篩458人全數陰性，疫調中發現確診者部分足跡涉及外縣市，轉介疫情調查。
另，台南案19601到苗栗獅潭仙山某飲食店用餐，與高屏群聚家族不同時段到訪，是否相關聯？衛生局疾管署仍在釐清中，飲食店所匡列15名員工、1名顧客居家隔離，目前無症狀及不適，還有52人列為自主管理中。
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