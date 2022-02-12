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本土+11！ 砂石場跨縣傳染 苗栗5人家庭、台南父子染疫

聯合報 / 記者謝承恩沈能元許政榆／台北即時報導
國內今日本土確診新增11例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中有1例為桃園機場清潔員（案19645）研判為舊案，另外還有一位境外移入個案，傳染給二名同住小孩，來源還要弄清楚。圖／指揮中心提供
國內今日本土確診新增11例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中有1例為桃園機場清潔員（案19645）研判為舊案，另外還有一位境外移入個案，傳染給二名同住小孩，來源還要弄清楚。圖／指揮中心提供

國內今日本土確診新增11例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中有1例為桃園機場清潔員（案19645）研判為舊案，另外還有一位境外移入個案，傳染給二名同住小孩，來源還要弄清楚。

陳時中表示，桃園機場清潔人員，過去曾經有居家隔離過且檢驗陰性，直到1月21日期滿回來，直到昨日中間有幾次快篩PCR都陰性，直至昨日驗出陽性，「這一案Ct值38.0很高，要複驗。」

針對屏東跨縣市五姊妹家庭，個案19431基因序列跟高雄港相關，此外該家庭相關足跡有新增1例個案，為案19601住在台南，曾在2月4日到苗栗飲食足跡有相關，「是否因此染疫要進一步釐清，Ct值30.5很高要複驗。」

另外還有一位境外移入個案（爸爸），傳染給兩個同住家人（女兒），陳時中指出，這位父親自1月23日自中國入境，曾打過三劑智飛疫苗，且結束14天隔離，「確診來源要弄清楚，為何解除隔離還會傳給小孩。」

而外界最關注的高雄情侶檔延伸砂石場家庭職場群聚，今日再增7例，個案為確診員工（案19584）的母親（案19580）曾到苗栗親友家過年聚餐，染給另外一名親屬（案19622）等人共5位；此外，台南一對父子也在高雄砂石場工作皆染疫，再增2人確診。陳時中說，「整起砂石場群聚共27人，染疫人數比較多。」

針對高雄砂石場案會往「旅館群聚」、「社區傳染」兩方向調查，其中源頭懷疑是確診大表哥女友，她有一位境外移入弟弟（案19530）轉陽性確診，且曾與高雄港匡列個案隔壁房間，目前二採檢結果持續上升。

陳時中表示，是否為旅館染疫擴散到砂石場，目前也是調查的方向。由於案19530推測從大陸返台，染病時間較早，會持續蒐集資料研判。

關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
國內今日本土確診新增11例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中有1例為桃園機場清潔員（案19645）研判為舊案，另外還有一位境外移入個案，傳染給二名同住小孩，來源還要弄清楚。圖／指揮中心提供
國內今日本土確診新增11例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，其中有1例為桃園機場清潔員（案19645）研判為舊案，另外還有一位境外移入個案，傳染給二名同住小孩，來源還要弄清楚。圖／指揮中心提供
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