直播／本土+11！ 境外49例 今驗6航班陽性率2.34%
國內新增60例COVID-19確定病例，分別為11例本土個案及49例境外移入，其中有23例為航班落地採檢陽性，確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，境外案例昨日1483人，陽性有23人，陽性率1.55％，今日則驗了六個航班，陽性率2.34%
指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。
指揮中心說，今日新增境外移入個案為27例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別美國(9例)、加拿大(8例)、阿拉伯聯合大公國及英國(各2例)、香港、哈薩克、荷蘭、吉爾吉斯、德國、印尼、瑞士、緬甸、中國及立陶宛(各1例)移入；另18例調查中。入境日介於今(2022)年1月21日至2月11日。
指揮中心統計，截至目前國內累計5,944,952例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,924,922例排除)，其中19,515例確診，分別為4,154例境外移入，15,307例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。
2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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