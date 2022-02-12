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台南本土+2 黃偉哲下午防疫記者會詳細說明

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲回應目前疫情的狀況。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲回應目前疫情的狀況。記者吳淑玲／攝影

台南市疫情生變？據了解本土個案增加2例，該店已經暫停營業清消，台南市長黃偉哲表示下午三點的防疫記者會說明，但也透露有情況，詳細情形則要等到疫情指揮中心公布後才能說明。

黃偉哲說昨天會提早到11點開記者會是因雖然確診者的足跡很明確，但是因為他接觸的對象都是國小學童，在「戒慎恐懼」之下才會提前的召開記者會讓家長能夠了解不會過於驚慌。

黃偉哲說會依照疫情的輕重緩急決定是否提前召開防疫記者會，讓台南市民了解會暴露在怎麼樣的一個危險之中。

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