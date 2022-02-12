屏東潮州3染疫 2天篩檢逾千人全陰性
屏東縣政府10日公布潮州鎮有3個COVID-19確診案例，並啟動社區篩檢站，2天篩檢1352人，PCR採檢結果今天出爐，全數陰性。屏東縣長潘孟安也表示，屏東今天沒有確診案例。
屏東縣長潘孟安今天在臉書（facebook）指出，屏東今天沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例。屏東各社區篩檢站，10日篩檢759人、11日篩檢593人，共計1352人，PCR皆為陰性。
屏東潮州鎮10日新增的確診者案19440、19441、19468，3人為母子關係，其中確診母親為潮榮聯合診所復健科醫師，潘孟安說，面對Omicron變異株必須料敵從嚴，針對居隔民眾及看診民眾仍會進行二採確保健康。
潘孟安也表示，因應高雄砂石場群聚疫情，請有相關接觸的民眾，及和潮州確診者足跡重疊仍未採檢者，儘速到屏東市國仁醫院或潮州鎮茂隆骨科採檢。
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