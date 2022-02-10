手搖飲女員工確診同事快篩陽 汐止紅茶店停業14天

新北市汐止區手搖飲店女員工確診COVID-19，店內其餘9名員工被匡列採檢；其中1名女同事也出現類似症狀，且快篩陽性，將進一步核酸檢測；紅茶店則公告暫停營業14天。

新北市府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會，衛生局公布，中央公布確診的案19492，為居住在汐止區的20多歲女子。

衛生局說，這名女子已接種2劑疫苗，2月3日出現咳嗽、有痰症狀，2月4日出現頭暈，9日晚間主動前往醫院採檢，核酸檢測（PCR）陽性、Ct值21，已經收治專責病房隔離治療。

衛生局表示，目前匡列這名任職手搖飲店個案，居住新北市的接觸者12人居家隔離並採檢，相關足跡也通知清消，個案感染源不明，持續疫調中。

衛生局今晚證實，任職汐止區飲料店的確診女性，她的另外1名女同事也有相類似症狀，分別去採檢；但案19492先確診，她的女同事則是快篩陽，將進一步採檢PCR，結果將於明天（11日）出爐。

衛生局說，含今天確診的員工，這家手搖飲店共10名員工，全部匡列採檢，檢驗結果也是11日出爐。

新北市可不可熟成紅茶汐止中興店，今天晚間在臉書Facebook張貼公告表示，為配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，2月10日至23日暫停營業14天，停業期間將全面清消，造成不便請消費者見諒。

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