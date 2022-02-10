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入境檢疫天數會縮短 陳時中：解封看接種

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。高雄引水人基因定序10日出爐，為本土全新的第11種變種病毒株。（Photo on Getty Image under C.C. License）
示意圖。高雄引水人基因定序10日出爐，為本土全新的第11種變種病毒株。（Photo on Getty Image under C.C. License）

若要邊境解封，須將第三劑疫苗接種率提升至5成才有可能！指揮中心指揮官陳時中10日表示，需要考量科學數據與社會氛圍，兩者兼具才能安心解封。指揮中心醫療應變組組長羅一鈞則說，高雄引水人確診個案基因定序結果出爐，與先前的病毒株皆不同，為本土全新的第11種變種病毒株。

解封要看覆蓋率

隨著澳洲、馬來西亞、泰國等國家解封邊境，陳時中也曾表示，「入境檢疫天數縮短是勢在必行」，外界好奇台灣是否有機會在3月間解封。陳時中表示，還是要視「疫苗覆蓋率」來決定，第3劑接種率至少達5成，才可以安排其他措施。他也強調，解封要考量「安全」和「安心」，前者是看科學數據，後者是看社會氛圍，兩個都要兼顧。

陳時中也表示，國人想要出國旅遊與解封的考量不同，如果國外疫情持續延燒，國人依舊仍無法如願到國外旅遊，因為全球共有4億人口染疫，而這次Omicron疫情在一個多月就造成1億多人確診，很難預測下半年狀況。

他更分析全球疫情，前兩周約300萬到400萬人染疫，這週雖然染疫人數下降，但9日的死亡數也到達1.2萬人。他強調，值得注意的是，台灣的周邊國家，每日確診人數如越南穩定在1萬多、新加坡到達1萬3000多，韓國也接近4萬、日本接近10萬，這些都是民眾要提高警惕的。

本土共11種新變種

另外，羅一鈞表示，在年前本土共有10種不同的新變種病毒，其中BA.2病毒株共兩例，包括機場防疫人員與高雄港群聚案。他指出，10日高雄引水人（案19244）基因定序結果出爐，也是屬於Omicron BA.2，但和高雄港相關個案、機場防疫人員的BA.2序列都不同。

他指出，該引水人基因序列跟高雄港的序列不同，是單獨新增的病毒株，研判是被境外船員或旅客傳染，是第11個全新的變種病毒株。

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新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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